الجوازات السعودية تكشف عن الشرط الوحيد لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر.. تعرف عليه

الرياض - محمد الاطلسي - على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، قامت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، بالكشف عن الشروط التي يجب مراعاة توافرها ليتمكن صاحب العمل من إلغاء تأشيرة الخروج النهائي للعامل المقيم على الأراضي السعودية.

وأوضحت المديرية أنه يوجد شرط وحيد يجب مراعاة توافره ليتمكن صاحب العمل من إتمام الخدمة من خلال منصة أبشر الإلكترونية، وأبشر عبارة عن منصة إلكترونية تابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، تقوم من خلالها بطرح مختلف الخدمات الإلكترونية لقطاعات شتى بالدولة.

شرط وحيد لإلغاء تأشيرة الخروج النهائي عبر أبشر وأوضحت المديرية العامة للجوازات في البيان الذي نشرته من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”، ردًا على أحد المستفيدين، أن إلغاء تأشيرة الخروج النهائي متاح من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصة “أبشر أو مقيم” الإلكترونية، وهذه الخدمة من الخدمات المقدمة من قبل المنصة لصاحب العمل.

وبحسب ما كشفته المديرية العامة للجوازات، فإن سريان صلاحية الهوية للمقيم من أهم الشروط التي يجب مراعاة توافرها حتى يتمكن صاحب العمل من إتمام الخدمة المقدمة والانتهاء من هذا الإجراء، كما وكانت الإدارة العامة للجوازات، قد كشفت من قبل، أن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي من أبرز الخدمات المقدمة من قبل منصة أبشر الإلكترونية.

بحيث يمكن لصاحب العمل، الدخول على منصة أبشر الإلكترونية، وإصدارة تأشيرة الخروج النهائي للعامل بدون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات، وتساهم منصة أبشر من خلال الخدمات الحكومية التي تقوم بتقديمها إلكترونيًا، في توفير الوقت والجهد على جميع المستفيدين، بحيث أصبح بالإمكان الدخول على المنصة من أي مكان والوصول للخدمة المطلوبة، ولكن للحصول على خدمات المنصة، يجب أن يكون المستخدم مسجل بحساب مفعل يمكن من خلاله الدخول والوصول لمختلف الخدمات المطروحة.