شاب "سعودي" ينصح بالزواج من الأجنبيات بدلاً من السعوديات لهذا السبب !

الرياض - محمد الاطلسي - نصح شاب سعودي بالزواج من الأجنبيات بدلا من تحمل نفقات الزواج العالية في حال تزوج سعودية.

وقال الشاب عبد العزيز العتيبي خلال لقاء له مع برنامج ياهلا المذاع على قناة" روتانا خليجية ": اليوم مطلوب من الشاب السعودي يكون" سوبر مان "؛ كم يكلف الزواج من مهر وحفل وشغالة وسائق؟!.

وأكمل : أيضا البنت السعودية اللي تطلب من الشاب شغالة وسائق تهدي الأمور والمصاريف، لأن في نهاية الأمر هذه قنبلة موقوتة.

وردا على سؤال المذيع حول دعوة المجتمع ليعيد النظر في الالتزامات الاجتماعية بدلا من الدعوة إلى الزواج من أجنبيات، قال :" كثرة التمرد والكلام خليك في حالك، هذه صنعت جزء من مجتمعنا ما يلتفت وقضت عليه مجتمعيا وأيضا الوسيط المصلح لم يعد موجود. "، وتابع، شعرت أن الموضوع يحتاج للتعبير عنه بشكل آخر.