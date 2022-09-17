ورد الآن : الانتقالي الجنوبي يتوعد بطرد القوات غير الموالية له من هذه المحافظات اليمنية !

الرياض - محمد الاطلسي - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي، عزمه على مواصلة عملياته في محافظتي حضرموت والمهرة، لإنهاء تواجد القوات غير التابعة له.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، برئاسة عيدروس الزُبيدي، وحضور محافظ عدن أحمد لملس، وعدد من الوزراء في الحكومة. وأعلن المجلس دعمه لما وصفه بالحراك الجماهيري المتصاعد في مديريات محافظة المهرة ومناطق وادي حضرموت، التي يتبناها خلال الآونة الأخيرة.

وقال الانتقالي في بيان عن الاجتماع، إن الحراك الدائر في المهرة وحضرموت يطالب بنقل القوات الشمالية المتواجدة هناك إلى جبهات المواجهة مع مليشيات الحوثي وفقا لمقتضيات اتفاق الرياض، بحسب تعبيره.

ووصف تلك المطالب بأنها مشروعة، مؤكدًا على حق أبناء المهرة وحضرموت الأصيل في إدارة محافظاتهم وتأمينها بقوات من أبنائها.