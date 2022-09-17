هدية لا تقدر بثمن باغت بها الملك سلمان سيدة عربية جعلتها تبكي من الفرح .. صورة

الرياض - محمد الاطلسي - إنفاذا لتوجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وصل إلى العاصمة الرياض، التوأم السيامي العراقي عمر وعلي برفقة والديهما، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأفادت وكالة الانباء السعودية "واس" بأن "التوأم نقل فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما".

ومن جانبه، أعرب والد التوأم محمد عبد الله، عن "شكره الجزيل للملك السعودي وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولشعب المملكة لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض السعودية".

ولم تكن هذه المكرمة من الملك سلمان هي الاولى ، اذا سبق ان امر خادم الحريمن الشريفين باستقبال سيامي من اليمن ومن دولة بولندا ، ونجحت كل العمليات .

الملك سلمان كان يقدم كل النفقات سواء تذاكر الطائرة او الاقامة او العلاج على حسابه الشخصي.