بشرى سارة تزفها شركة يمن موبايل لمشتركيها : وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة !

الرياض - محمد الاطلسي - زفت شركة الاتصالات ‘‘يمن موبايل’’ بشرى سارة لمشتركيها، بعد طول انتظار.

وكشف مصدر مسؤول في شركة يمن موبايل عن تشغيل خدمة الـ 4G في عدد من أجهزة الهواتف المحمولة، التي لم تكن مفعلة من قبل.

وقال مدير العلاقات العامة في شركة الاتصالات يمن موبايل عبدالرحمن الزيادي: ‘‘بحسب المعلومات التي وصلتني من الفريق الهندسي، قـــريباً سيتم الإعلان عن تشغيل الكثير من الأجهزة، التي لم تكن تعمل على نظام الـ4G من يمن موبايل.

وأشار إلى أن الإعلان عن القائمة سيكون خلال الساعات القادمة.

وكانت الشركة قد أطلقت قبل أشهر، خدمة الـ 4G على أجهزة محددة، فيما ظلت الخدمة غير مفعلة في غالبية الأجهزة المحمولة.