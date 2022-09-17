السعودية تفاجى الجميع و تعلن حظر استخدام علم الدولة على هذه المنتجات التجارية ؟

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلنت وزارة التجارة السعودية أنها قررت حظر استخدام العلم السعودي على المنتجات التجارية وذلك مع قرب الاحتفال باليوم الوطني السعودي 92.

وقالت الوزارة في بيان إنه يمنع على "الأفراد والمنشآت التجارية" استخدام العلم السعودي المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة "السيفين والنخلة" وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من "مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها".

وأشارت إلى أنها ستقوم بتنفيذ جولات رقابية على الأسواق في جميع المناطق السعودية لضبط هذه المخالفات في الأوقات كافة، بما فيها فترة احتفالية اليوم الوطني، كما تقوم بمراقبة المتاجر الإلكترونية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يخالف ذلك.

وقبل أربعة أعوام منعت الوزارة المنشآت التجارية من استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية.

يذكر أن المملكة تحتفل باليوم الوطني في 23 سبتمبر الجاري، حيث تقام بعض الفعاليات احتفالاً بالمناسبة.