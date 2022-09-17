مفاجآت مدوية من اليمن في قضية « زهور وأخواتها» .. عاقل الحارة كان على علم بوجود شبكة دعارة تديرها زوجة الأب واثنين من أبنائه متهمين .. اتفرج فيديو و صور

الرياض - محمد الاطلسي - في تطورات جديدة ، كشف عم الفتيات زهور وأخواتها عن معلومات جديدة حول قضية الفتيات القُصر اللائي تعرضن للاغتصاب بتواطؤ من زوجة الأب . وفي تسجيل مصور رصده محرر "يمن دايز" أوضح عم الفتيات "زهور وأخواتها" بعد انتشار تساؤلات كثيرة عن مصير والد ووالدة الفتيات، وأشار إلى أن الوالد عاد إلى الاغتراب، فيما والدة الفتيات متوفاة بسبب مرض الفشل الكلوي. وكشف عم "زهور واخواتها" في حديثه لليوتيوبر "مصطفى المومري" أن زوجة الأب وتدعى "فاطمة قدحة" كانت تدير شبكة للدعارة والتي حبست مع 4 فتيات اخرى كنا يمارسن الفاحشة . كما كشف عن تواطؤ عاقل حارة ويدعى "رزق علي الجبري" في وادي أحمد، بينهم اثنين من أبنائه أحدهم تمكن من الهرب إلى السعودية ويدعى "وسيم رزق علي الجبري" فيما تم حبس "زهران رزق علي الجبري.

وبين أن زهور وأخواتها تعرضن للتهديد بعد أن حبسن من قبل قسم شرطة المنطقة في وادي احمد مع المتهمات "زوجة الأب و3 فتيات أخريات" وطالب جميع الجهات للتدخل لانصاف الفتيات القُصر "زهور وأخواتها" اللائي تعرضن للاغتصاب من 10 أشخاص بينهم 4 نساء . كما طالب عم "زهور وأخواتها" من القضاء بسرعة الفصل في القضية لما فيه من خطر على المجتمع .