غرامات تعلن عنها السعودية تصل إلى أكثر من 100 الف ريال والسجن وبعدها الترحيل لأي مقيم يمارس هذه المهن الشهيرة بعد الأن !

الرياض - محمد الاطلسي - كـشف المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أن جمـيع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمـن الحدود ستشملهم العقوبات والغرامات بتعدد الأشخـاص.

وتابـع: يرحّل الوافد المخالف بعد تطبيق العقوبة ويمنع من دخول الاراضي السعودية وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ولا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن يتم إيقافه لارتكابه إحدى مخالفات النظام.

وشـدد على أن اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامـة للجوازات وفروعها تتولى النظر في هـذه المخالفات وتعتمد قراراتها من قبل وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم عمل من تاريخ إبلاغه أو علمه بالقرار.

وأشار إلى أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة السائبة )، يغرم في المرة الأولى غرامة 10 آلاف ريال، ويتم ترحيله، وفي لمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال والسجن شهر والترحيل، وتصل العقوبة في المرة الثالثة فأكثر إلى غرامة بـ 50 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، ومن ثم الترحيل.

وأضاف الحكمي: المتسللون المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، يتم معاقبتهم في المرة الأولى بغرامة 15 ألف ريال، والسجن شهراً، ومن ثم الترحيل، في حين إذا ارتكب المخالفة للمرة الثانية فيتم تغريمه 25 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل، وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر إلى غرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل، علماً أن مخالفة من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم تصل في لمرة الأولى إلى غرامة 25 ألف ريال والسجن 6 شهر والترحيل إن كان وافداً، إضافة إلى التشهير، وتشمل العقوبة المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

وبيّن الحكمي أن العقوبة للمرة الثانية تشمل غرامة 50 ألف ريال، والسجن سنة واحده، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، مع المطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.

وتصل العقوبة للمرة الثالثة فأكثر لغرامة 100 ألف ريال، السجن سنتين، الترحيل إن كان وافداً، التشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. وعن مخالفة كل من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أي من مخالفي الأنظمة أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فيتم في حال ارتكابها للمرة الأولى معاقبته بغرامة 15 ألف ريال، والترحيل إن كان وافداً.

وتصل العقوبة للمرة الثانية إلى غرامة 30 ألف ريال، والسجن 3 أشهر، والترحيل إن كان وافداً. وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فأكثر فيتم معاقبته بغرامة 100 ألف ريال، والسجن 6 أشهر، والترحيل إن كان وافداً.