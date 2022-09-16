تحذير يطلقه خطيب الحرم المكي بالسعودية من هذا الأمر الخطير والشائع الذي يقع به الزوجين ويبطل زواجهم!

الرياض - محمد الاطلسي - حذر خطيب الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية الشيخ فضل الزغروري، في خطبة الجمعة اليوم، الزوجين من ما يفسد العشرة بينهما، وألا يكونا سمّاعَين لمن يريد الوقيعة بينهما من القرابة أو من غيرهم، مذكرًا أن الأسرة هي نواة المجتمع، وقد حرص الإسلام على إرسال وتثبيت الأسرة والحفاظ على استقرارها وتماسكها والتحذير من أسباب تفككها.

وتلعب الأسرة دوراً مهما وأساسيّاً في نجاح الإنسان أو فشله في الحياة، وبالتالي تؤثر الأسرة على نجاح المجتمع وتقدّمهِ إلى الأمام أو تراجعه إلى الخلف، ولكي تنجح في تكوين أسرة ناجحة ومتماسكة لابدّ من أن تتقيّد ببعض النصائح منها:

أولاً: على كل من الأبوين يعملا على توفير كل الأمور التي تشجّع الأبناء على التواجد في المنزل والاستمتاع بكل التفاصيل اليوميّة التي يعيشونها في داخلهِ، كتوفير البيئة الإيجابيّة والمتطلبات المنزلية المحببة لدى الأسرة.

ثانياً: تلعب الاجتماعات العائليّة دوراً فعّالاً في تحقيق التماسك والترابط الأسري، لذلك عليك أن تحرص على المشاركة في الاحتفالات العائلية وتقديم الهدايا الجميلة التي تدعم وتزيد من مشاعر المحبة بين أفراد الأسرة.

ثالثاً: إنّ مشاركة جميع أفراد العائلة بمناقشة مختلف المشاكل العائليّة التي قد يتعرضون لها بأسلوبٍ حضاري ومهذب يُساعد على زيادة مشاعر الحب والتعاون بين أفراد العائلّة، بشرط أن تبقى هذهِ الأمور خاصة بعيداً عن الغرباء.

رابعاً: يجب على كل من الأب والأم أن يُخططوا وبشكلٍ إسبوعي للذهاب مع أبنائهم إلى نزهاتٍ خارجيّة في الطبيعية والقيام بمختلف النشاطات التي يُحبونها، وذلك لكي يبتعدوا قليلاً عن الملل من أجواء المنزل والجلوس المطول أمام شاشات التلفاز والكومبيوتر.

خامساً: يلعب الاحترام المتبادل بين أفراد الأسرة دوراً أساسيّاً في تماسك الأسرة وتواصل أفرادها وبشكلٍ جيد بين أفرادها، وذلك لأنّ الاحترام هو أساس نجاح واستمرار مختلف العلاقات الإنسانيّة والأسريّة.

سادساً: يجب على الآباء أن يحرصوا على توجيه النصائح الإيجابيّة وبشكلٍ دائم إلى أبنائهم، ومراقبتهم بطريقةٍ غير مباشرة وذلك لكي يمنعونهم من الوقوع في الخطأ، ولكي يشعرونهم بأهمية أسرتهم في حياتهم.

سابعاً: تلعب الثقافة دوراً مهماً في زيادة مستوى وعي الفرد وتحسين طريقة تفكيرهِ، لذلك على الاب والأم أن يُشجعوا أطفالهم على قراءة الكتب الثقافيّة التي تُنمي من مهارة الفرد وتجعلهُ يُفكر بطريقةٍ حضاريّة ومنفتحة تجعلهم يُحافظون على تماسك وترابط الأسرة.

المصدر : منوعات