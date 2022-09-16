موقف صارم من المملكة السعودية بشان مرتبات الموظفين اليمنيين .. وهذا ما ابلغت به الولايات المتحدة الأمريكية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المملكة العربية السعودية، موقفًا صارمًا بشأن مرتبات الموظفين اليمنيين، وأبلغت الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها من تمديد الهدنة الأممية.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، في الرياض المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينغو السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن.

وخلال اللقاء، أكد آل جابر، على أهمية المحافظة على الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ومناقشة الجهود المشتركة لإنجاحها وأهمية التزام الحوثيين ببنودها.

وشدد السفير السعودي على ضرورة سرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الانسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين وفق مسيرات الرواتب لعام (2014م).

وأكد أن الهدف من الهدنة هو التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).