ورد الآن من اليمن : حملة اعتقالات حوثية واسعة تطال احدى قرى العود في الضالع .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر خاصة في منطقة بيت الشوكي بمخلاف العود بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع عن قدوم حملة من مليشيا الحوثي مكونة من عشرون طقم مسلح عقب مقتل الشاب جياب مصلح الشوكي على يد شقيق قيادي حوثي امام مزرعته واطلاق النار على اسرة الضحية من ال الشوكي بسلاح نوع 23 ومعدلات لتهريب المتهم بالجريمة .

وقالت المصادر ان اسرة الضحية حاصرت المنزل للأخذ بالثار للضحية من القاتل الا انها تفاجئت بحملة حوثية كبرى حاصرتهم واطلقت النار وقامت بتهريب المتهم و اعتقلت العشرات من ال الشوكي من الطرقات والاسواق بطريقة عشوائية.

واوضحت المصادر ان مليشيا الحوثي تواصل حملة الاعتقالات من الاسواق في بيت الشوكي وعزاب وغيرها لأفراد من ال الشوكي بطريقة تعسفية وبشعة تكشف ان المليشيا وراء مايحدث من صراعات لفتح صراع بين القبائل في القرية الواحدة والانحياز لطرف المتهم كالعادة في مناطق عدة .

وذكرت المصادر ان حملة الاعتقالات من مليشيا الحوثي مستمرة الى اللحظة من اسرة القتيل جياب الشوكي بعد تهريبها المتهمين بالجريمة حسب المصادر .

يذكر ان شجار جرى يوم امس في منطقة بيت الشوكي ادى الى مقتل جياب الشوكي على يد شخص من ال الضحياني في منطقة بيت الشوكي