عدد من السلع اعلنت السعودية انها سترفع عنها ضريبة القيمة المضافة .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - تعتزم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إضافة مادة جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وسيتم بموجبها تطبيق نسبة الصفر % على السلع العسكرية المصنعة محليًا الموردة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي. وأوضحت المادة الجديدة، المطروحة حاليا للاستطلاع على منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، السلع التي ستخضع للضريبة بنسبة الصفر، إذ سيطبق ذلك على توريد السلع العسكرية المؤهلة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الحكومية بجميع قطاعاتهما، والذي يتم من خلال شخص خاضع للضريبة ومسجل لدى الهيئة ومرخص في مجال التصنيع العسكري من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وأضافت أن المقصود بالسلع العسكرية المؤهلة لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة، السـلع العسكرية المصنعة محليا والتي تستوفي كافة الاشتراطات المطلوبة وهي أن تكون السلع الموردة مصنعة محليا من قبل ذات المورد الذي يطبق نسبة الصفر بالمائة، وأن يكون المورد حاصلا على شهادة توريد سلع عسكرية مؤهلة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية تؤكد استيفاء التوريد كافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة وذلك فيما يتعلق بكل تعاقد. ونبهت على ضرورة أن تتضمن الشهادة بيانات المورد والعميل والتوريدات محـل التعاقد مع فصـل مـقـابـل السـلع العسكرية المؤهلة للخضوع لنسبة الصفر عن مقابل أي سلع أو خدمات أخرى لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة، مؤكدة أن نسبة الصفر فقط ستطبق على التوريدات المستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط الواردة في هذه المادة في تاريخ استحقاق الضريبة وفي حدود مقابل السلع المؤهلة.