بشرى سارة.. السعودية تعلن عن طريقة سهلة للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية

الرياض - محمد الاطلسي - دشنت السلطات السعودية تنفيذ قرار منح التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج إلكترونياً منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلنت وزارة السياحة تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، شملت توسيع الفئات المؤهلة وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة من خلال شروط تتضمن أن يكون المقيم بدول مجلس التعاون الخليجي إقامته سارية لثلاثة شهور على الأقل، وجوازه سارياً لستة أشهر ، والمهنة ضمن المهن المعتمدة على منصة التأشيرة..

وعند الاستفسار لدى وزارة الخارجية في المهن غير المذكورة في القائمة؛ ردت بالتالي: “عزيزي العميل، نشكر لكم تواصلكم مع وزارة الخارجية نود التوضيح أنه في حال لم يتم العثور على المهنية الخاصة بكم يرجى تغيير الحالة إلى خيار (ليس مما سبق)، كما هو موضح ادناه .

وفي حال واجهتكم مشكلة تقنية نأمل التواصل معنا وسيسعدنا خدمتك”. يذكر أن رسوم التأشيرة للمقيمين تبلغ 300 ريال، يضاف لها قيمة التأمين الصحي، ومدتها 90 يوماً متعددة لمدة عام كامل ابتداءً من يوم 1 سبتمبر 2022، كما يمكن لحامل التأشيرة السياحية أداء العمرة خارج موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة كل عام، مع التأكيد أن رسوم طلب التأشيرة غير مستردّة.

ويحتاج المقيم في حال القدوم مع عائلته تأشيرة بشكل مستقل، ويشترط أن يتقدّم المقيم بطلب تأشيرته قبل طلب تأشيرة لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى، كما يشترط لدخول أفراد الأسرة أن يكونوا بصحبة المقيم.

المصدر: سبق.