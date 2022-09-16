أمير قطر يفاجىء الجميع ويعلن موقف بلاده الواضح من جماعة الإخوان المسلمين

الرياض - محمد الاطلسي - نفى أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، وجود ارتباط بين بلاده والإخوان المسلمين، قائلا إن الجماعة لا تنشط على الأراضي القطرية.

كان الشيخ تميم بن حمد يرد على سؤال حول علاقة دولة قطر بجماعة الإخوان المسلمين، ضمن حوار مع مجلة "لو بوان" الفرنسية، نقلت وكالة الأنباء القطرية مقتطفات منه.

وقال أمير دولة قطر بحسب سي إن إن : "هذه العلاقة غير موجودة، وليس هناك أي أعضاء نشطاء من جماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متصلة بها على الأراضي القطرية. نحن دولة منفتحة، ويمر عليها عدد كبير من الأشخاص من أصحاب الآراء والأفكار المختلفة، لكننا دولة ولسنا حزبًا، ونتعامل مع الدول وحكوماتها الشرعية، وليس مع المنظمات السياسية".