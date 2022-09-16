الجوازات السعودية تفرض قيود جديدة على الكفيل ومن ضمنها هذه الشروط ! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة بلاغ التغيب للعمالة والتي تمكن صاحب العمل من تسجيل بلاغ التغيب او الهروب آليا دون الحاجة للذهاب الي مقرات الجوازات.

واكدت أنه يتم التحقق من الشروط التالية أثناء تقديم بلاغ التغيب او الهروب :

أن تكون هوية مقيم سارية الصلاحية

يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول

يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة تواصل على منصة أبشر.

أن لا يكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل.

إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.