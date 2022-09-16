جريمة وحشية تهز اليمن.. شاب يذبح والدته حتى لم ليلة زفاف شقيقته

الرياض - محمد الاطلسي - في جريمة جديدة هزت اليمن، أقدم شاب عشريني على ذبح والدته في محافظة إب، في ظل ارتفاع وتيرة العنف الأسري في المحافظة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

تأتي هذه الجريمة بعد أيام من قيام شاب بقتل نفسه بعد أن قتل زوجته وشقيقه، في منطقة دار الشرف بمدينة إب في جريمة لم تُعرف دوافعها بعد.

وخلال السنوات الأخيرة، ارتفع منسوب جرائم العنف الأسري وخاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي جراء سوء الحالة النفسية للمواطنين نتيجة نهب المرتبات منذ سبع سنوات وفي ظل انتشار واسع للسلاح وغياب سلطة القانون.