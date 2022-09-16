اليمن.. تعرف على المصير النهائي لزوجة الأب والمتهمين في قضية زهور وأخواتها بالعاصمة صنعاء ( وثيقة )

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر مطلعة في صنعاء عن تفاصيل وتطورات جديدة في قضية "زهور واخواتها" الفتيات القاصرات اللائي تم اغتصابهن بتواطؤ من قبل زوجة الأب . وخلال اليومين الماضين كشفت مصادر عن ما حدث للفتيات "زهور وليان و أميرة" القاصرات بعد اكتشاف تعرضهن للاعتداء والاغتصاب من قبل مجموعة من الرجال كانوا يترددون على منزل زوجة الأب في حين أن الأب كان مغترباً في السعودية.

وقالت مصادر خاصه أربع خوات ( زهور 12 سنة - ليان 7 سنوات - أميرة 5 سنوات - أسماء 4 سنوات ) وبأوامر من الجهات المختصة متواجدات حالياً في واحد من دور الرعاية المتخصصة وذلك للحفاظ عليهن وعلى سلامتهن وهناك يتم تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية لهن ، وبحسب مصدر قضائي وجهت اتهامات " اغتصاب - دعارة - زنا" إلى عشرة أشخاص مشيراً إلى أن ثلاثة من المطلوبين في القضية تمكنوا من الهرب إلى السعودية خلال الفترة الماضية . فيما سبعة أخرين تم إلقاء القبض عليهم وهم : زهران رزق علي الجبري وسيم رزق علي الجبري "هارب" فيصل يحيى منصور الفقيه "هارب" يحيى علي العلكمي "هارب" منير مثنى غالب الاحمدي فاطمة علي ناصر قدحة حنان محمد قايد العلوي امل احمد يحيى قدحه لوزة منصور احمد السروري بشرى علي علي الهادي وأشار إلى أن زوجة الاب وتدعى "فاطمة قدحه " ونساء أخريات وضعن في السجن المركزي بصنعاء ملمحة إلى أن هناك محاولات كبيرة من قبل نافذين لتهريبها ومن معها. ووجهت محكمة في صنعاء تهمة الدعارة ضد زوجة الأب والمشاركين معها خلال الفترة الماضية.

وطالب المصدر بضرورة تخاطب بين الجهات الامنية في صنعاء والجهات الامنية السعودية للقبض على المجرمين وتسليمهم إلى صنعاء لينالوا جزاءهم الرادع .