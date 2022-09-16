قبل ساعات من زفافه .. وفاة عريس يمني في السعودية والعرس يتحول الى مأتم ( الاسم والصورة )

الرياض - محمد الاطلسي - توفي عريس يمني في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، قبيل ساعات من زفافه ودخوله القفص الذهبي، عقب وعكة صحية مفاجأة. وذكر مصادر يمنية مطلعة، تلقت دعوة حضور الزفاف وطعام العشاء في المدينة المنورة، أن الشاب ناصر عوض ناصر دبوه، توفي إثر وعكة صحية المت به، قبل ساعات من زفافه. وبينت المصادر إلى أن العرس تحول إلى مأتم لدى كافة أهله وأصدقائه.

وكان الشاب أرسل مئات الدعوات لاصدقائه لحضور عرسه. ياتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على وفاة عريس يمني وشقيقه، بحادث مروري في ذمار، بعد دعوة أصدقائه لحضور زفافه، لكنهم تفاجأوا بانه دعاهم لحضور جنازته.