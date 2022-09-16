اليمن.. تعرف على حقيقة الجنود الذين يظهرون في العرض العسكري المهيب بميدان السبعين ؟

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قيادي بارز في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تفاصيل عمليات التحشيد الإجبارية التي تشهدها العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.

قال القيادي بجماعة الحوثي محمد الخيواني انهم بصدد القيام بعرض عسكري لم يسبق له مثيل بالجزيرة العربية.

وقال الخيواني :ترقبوا عرضا عسكريا لم تشهد مثله جزيرة العرب.. وتقوم جماعة الحوثي بعروضات عسكرية متكررة.

دأبت جماعة الحوثي خلال اليومين الماضيين على حشد جنوداً وضباط أمن متقاعدين منذ سنوات لاستعراض قواته الأمنية.

وبحسب المصادر فإن جماعة تواصل حشد المتقاعدين من جنود وضباط إضافة لمئات الأشخاص عبر عقال الحارات للمشاركة في عرض عسكري ستُقيمه الجماعة اليوم الخميس وسط صنعاء.

وأشارت المصادر إلى أن الجماعة تُعاني من نقص العدد اللازم لاستعراض قدراتها الأمنية إلى جانب العسكرية، مما اضطره إلى الاستعانة بالمتقاعدين عبر عقال الحارات.