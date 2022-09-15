وحش الطرق الوعرة “جيب ريكون 2024” سيارة فخمة بمواصفات عصرية وتصميم قوي و خارق

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت شركة جيب عن مجموعة من الطرازات الجديدة لسياراتها، وكان من أبرزها طراز جيب ريكون 2024، الذي اُطلق عليه وحش الطرق الوعرة، لما يحمله من قوة في الأداء والشكل، وإمكانات رائعة توفير أفضل أداء في الطرق الجبلية والصحراوية وغيرها، كما تم تزويدها بجميع التقنيات الحديثة والكماليات والرفاهيات المطلوبة، ووسائل الأمان والسلامة، فضلاً على أنها مُريحة من الداخل.

مواصفات جيب ريكون 2024

تأتي جيب Recon بتصميم فخم وهيكل صُلْب وقوي مناسب للطرق الوعرة، مع أبواب قابلة للإزالة ومفصلات مكشوفة، مزودة بمحرك 600 حصان، تصل سرعتها إلى 92 كم/ ساعة بحوالي 3.5 ثوان، بالإضافة إلى بطارية غير محدودة وقد تصل إلى 644 كم في كل شحنة واحدة.

أدوات صديقة للمسار. نظام جر سيليك تيرين. تقنية المحور للخزان الإلكترونية. كما أنها تحافظ على الهيكل بالاسفل. كما أنها بها خطافات سحب. إطارات قوية مناسبة للطرق الوعرة. السقف يتم فتحه بلمسة واحدة. شاشة بها جميع المعلومات للترفية ودليل للطرق مفصلة لجميع المسارات البرية.

كما سيتم تزويدها بكافة وسائل الأمان والسلامة الأساسية للسيارات، لاسيما وأنها مناسبة للسير في أصعب الطرق، فلابد من إمتلاكها تلك الوسائل، مثل الوسائد الهوائية وحزام الأمان، وأنظمة التحكم في الفرامل المختلفة، ونظام مانع انغلاق المكابح ABS، ونظام مانع الانزلاق أو التراكشن كنترول، بالإضافة إلى نظامي الثبات الإلكتروني ESC، ومراقبة ضغط الإطارات TPMS.

كما تدعم السيارة مثبت السرعة التكيفي والتحذير من مغادرة المسار.