تغير مفاجىء في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية .. اسعار الصرف في صنعاء وعدن

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني انهيارا جديدا مع افتتاح اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022م في صنعاء وعدن وحضرموت .
وجاءت اسعار الصرف كالتالي :
أسعار صرف الريال في عدن:
الدولار الأمريكي شراء = 1148 ريال بيع = 1163ريال
الريال السعودي: شراء= 304ريال بيع = 306 ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 306ريال بيع = 308ريال
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الدولار الأمريكي شراء = 1140ريال بيع = 1147ريال
الريال السعودي شراء = 204ريال بيع = 306ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 307ريال بيع = 308ريال
أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء :
الدولار الامريكي :
شراء = 555 ريال بيع = 563 ريال
الريال السعودي
شراء = 147 ريال بيع = 149 ريال
الدرهم الاماراتي
شراء = 148 ريال بيع = 149 ريال