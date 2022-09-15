تغير مفاجىء في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية .. اسعار الصرف في صنعاء وعدن

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية امام الريال اليمني انهيارا جديدا مع افتتاح اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022م في صنعاء وعدن وحضرموت .

وجاءت اسعار الصرف كالتالي :

أسعار صرف الريال في عدن:

الدولار الأمريكي شراء = 1148 ريال بيع = 1163ريال

الريال السعودي: شراء= 304ريال بيع = 306 ريال

الدرهم الإماراتي شراء = 306ريال بيع = 308ريال

أسعار صرف الريال في حضرموت:

الدولار الأمريكي شراء = 1140ريال بيع = 1147ريال

الريال السعودي شراء = 204ريال بيع = 306ريال

الدرهم الإماراتي شراء = 307ريال بيع = 308ريال

أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء :

الدولار الامريكي :

شراء = 555 ريال بيع = 563 ريال

الريال السعودي

شراء = 147 ريال بيع = 149 ريال

الدرهم الاماراتي

شراء = 148 ريال بيع = 149 ريال