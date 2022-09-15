شاب يمني يقدم على ذبح والدته اثناء عرس شقيقته بطريقة بشعة هزت كل اليمن .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - اهتزت محافظة إب ، مساء يوم الأربعاء، بجريمة بشعة ارتكبها شاب بحق والدته في حفل زفاف شقيقته.

وقالت مصادر خاصة لنافذة اليمن، أن شاب عشريني، يدعى هشام علي عبدالرحمن البتول، من منطقة الجرفة أقدم على ذبح والدته في جريمة بشعة، شهدته مدينة إب مركز المحافظة.

واضافت المصادر، أن الشاب هشام البتول، ارتكب جريمته البشعة، بحق والدته في حفل زفاف شقيقته، في حي كلية التربية شارع العدين العلوي.

وبحسب المصادر، فإن الشاب يعاني من حالة نفسية، لكن نشطاء من محافظة إب أفادوا بأن القاتل قام بذبح والدته وتظهر عليه أثار شخص دموي تحت تأثير الحبوب.