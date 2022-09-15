حقيقة صرف المكرمة الملكية السعودية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الشهر القادم وهل للمقيمين نصيباً منها

الرياض - محمد الاطلسي - خلال الفترة الماضية تم صدور أوامر ملكية تفيد بزيادة رواتب حساب المواطن للمستفيدين من أجل مواجهة أعباء المعيشة بعد الغلاء الذي يشهده البلاد.

وعليه فقد تداولت أخبار تفيد بأنه سيتم صرف مكرمة ملكية لكافة المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الشهر القادم، وخلال السطور القادمة سنتعرف على حقيقة هذا الخبر بالتفصيل.

هل ستصرف مكرمة ملكية الشهر القادم خلال الفترة الماضية انتشرت عبر “تويتر”، أخبار تفيد بأنه سيتم صرف مكرمة ملكية مع معاش الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر القادم.

ولكن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بنفي صحة هذا الخبر بشكل قاطع عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، موضحة أنه في حالة صدور أوامر ملكية تفيد بصرف أي دعم اضافي ستقوم الوزارة بالإعلان عنه عبر صفحتها الرسمية.

رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة لشهر اكتوبر وأوضحت الوزارة سلم الرواتب الجديد لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي جائت كما يلي:

الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد تحصل على 1570 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 3140 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 1855 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 3710 ريال.

تحصل الأسرة المكونة من خمسة أفراد على 2140 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 4280 ريال.

الأسرة المكونة من ستة أفراد تحصل على 2420 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 4840 ريال.

الأسرة المكونة من سبعة أفراد تحصل على 2710 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 5420 ريال.

الأسرة المكونة من سبعة أفراد تحصل على 3000 ريال، بشرط ألا يتجاوز الدخل 6000 ريال.