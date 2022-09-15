السعودية تبشر الجميع بتخفيض تكلفة المخالفات المرورية وفق هذه الشروط الجديدة ( تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي - مجلس الوزراء السعودي وافق علة التعديلات التي أدخلت على نظام النقل من قبل المديرية العامة للنقل، حيث تتضمن إمكانية تخفيض المخالفات المرورية طبقا للإجراءات التنظيمية التي وضعها وزير الداخلية بعد التشاور مع وزير المالية.

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 75 من قانون المرور على أنه يجوز تحديد حجم المخالفات المرورية، ويقوم نظام المرور في المملكة العربية السعودية عبر تعديل حديث للمادة 75 بتخفيض تكلفة المخالفات المرورية في حالة عدم السداد اللاحقة، شرط أن يتجاوز معدل الخصم 25٪ من الحد الأدنى لمبلغ مخالفة الحساب المصرفي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات تخفيض المخالفات المرورية. الشروط المطلوبة لتخفيض المخالفات المرورية

حددت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عدد من الشروط التي جي توافرها لتقليل عدد المخالفات وهي:

يجب أن يتم تقديم استئناف ضد مخالفات قواعد المرور خلال فترة زمنية معينة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.

يشترط أن يكون مقدم طلب التخفيض مسجل بالفعل لدى وزارة الداخلية السعودية.

يشترط دفع قيمة المخالفة المرورية بعد تخفيضها كاملة.

لا يمكن للمواطنين استئناف المخالفة المرورية لمرة واحدة.

يتم تقديم شكوى تخفيض المخالفة إلكترونيا.

خطوات تقديم طلب تخفيض مخالفات إلكترونيا

يتم تقديم طلب تخفيض المخالفات المروية من خلال منصة أبشر الإلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر، ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

الدخول إلى الخدمات المرورية واختيار المخالفات المروية.

يتم عرض كافة المخالفات التي ارتكبها المستعلم.

الدخول إلى قائمة الشكاوى واختيار المخالفات المرورية.

الضغط على تخفيض المخالفات المرورية، والانتقال إلى نافذة جديدة.

كتابة نص الاعتراض بشرط تضمين شروط الحد من مخالفات قواعد المرور.

قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، ثم الضغط على تقديم الطلب.

أسعار مخالفات الطرق في السعودية للسرعات التي تزيد عن 10-20 كم يتم دفع مخالفة بقيمة 150-300 ريال سعودي للسرعات فوق 20-30 كم يتم دفع مخالفة بقيمة 300-500 ريال سعودي. للسرعات التي تزيد عن 30-40 كم يتم دفع مخالفة بقيمة 800-1000 ريال سعودي. للسرعات التي تزيد عن 40-50 كم يتم دفع مخالفة بقيمة 1200-1500 ريال سعودي. للسرعات التي تزيد عن 50 كم يتم دفع مخالفة بقيمة 1500-2000 ريال سعودي.