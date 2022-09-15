لمن يبحث عن التواصل مع مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان .. اليك الطريقة !

الرياض - محمد الاطلسي - يحتاج الكثير من المواطنين السعوديين أو المقيمين التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان إما لعرض مشكلة أو لطلب المساعدات، حيث أن مكتب ولي العهد السعودي دائما ما يقدم الكثير من المساعدات داخل وخارج المملكة العربية السعودية وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية التواصل مع مكتب ولي العهد من داخل السعودية وخارجها.

يمكن لأي شخص التواصل مع مكتب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي سواء من المقيمين داخل المملكة أو خارجها، وذلك من خلال الدخول إلى ديوان سمو ولي العهد في المنصة الوطنية الموحدة my.gov.sa، أو التواصل عبر تويتر مع معالي الأستاذ محمد بن بدر العساكر مدير مكتب ديوان سمو ولي العهد السعودي والذي يقع في مدينة الرياض.

كما يمكنكم أيضا إرسال البرقيات من خلال صندوق البريد على الرقم التالي 11111، أو عن طريق الهاتف الأرضي على الرقم التالي 00966114882222، أو من خلال إرسال الفاكس على الرقم التالي 00966114803572، أو من خلال البريد الإلكتروني التالي [email protected]

التواصل مع مكتب ولي العهد السعودي متاح على مدار 24 ساعة، حيث يوجد فريق من الموظفين لاستقبال طلبات المواطنين واستفساراتهم، ويقومون بالرد على اتصالات المواطنين وأخذ بياناتهم لسهولة التواصل، وإذا لم تتمكن من تحقيق طلبك في المرة الأول يمكنك إعادة الطلب والمراسلة مرة أخرى بعد أربعة أشهر.

رد برنامج دعم ريف على الأسئلة التي تم طرحها من قبل المواطنين بشأن إيقاف التسجيل في دعم ريف حيث تم إيضاح أن التسجيل مازال متاح لجميع من تنطبق عليهم شروط البرنامج ويستوفونها كما أضافت خدمة المستفيدين من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر أن رابط التسجيل بالمنصة الرسمية متاح لجميع الراغبين

حقيقة إيقاف التسجيل في دعم ريف لم يتم وقف التسجيل في برنامج دعم ريف، والتسجيل متاح لكل الراغبين المستوفي بهم شروط التسجيل جميعها، وتتلخص شروط التسجيل فيما يلي:

أن يكون المتقدم للحصول على دعم ريف من حاملي بطاقة التنقل، أو من المواطنين السعوديين. كما أنه لابد وأن يكون المستفيد من أحد ممتهني الزراعة، بالإضافة إلى كونه من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها دعم ريف. لابد وأن لا يكون من العاملين في القطاع العام أو الخاص. عمر المتقدم لابد وان لا يقل عن 21 عام، وألا يتجاوز دخله الشهري 6.000 ريال

خطوات التسجيل في برنامج ريف هناك العديد من الأمور التي لابد من الالتزام بها لضمان قبول طلب التسجيل في البرنامج ومن أهمها:

أن لا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر التي يستفيد منها المواطن عن 3 برامج بالاضافة الى عدم تجاوز مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا. ايضا لابد وأن يقدم المستفيد إثبات أهليه مزاولة المهنة مع تقديمه وثائق معتبرة عند البرنامج. أهم الأمور التي تم توضيحها من جهة البرنامج، ولابد من الالتزام بها هي الشروط الصحية والفنية المعتمدة من جهة البرنامج. علي المتقدم مراعاة كونه لديه حساب بنكي نشط باسمه بالإضافة إلى أن يكون الراغب في التسجيل بالدعم مسجل بالفعل في المنصة الإلكترونية. ينبغي أن يتم استكمال البيانات الشخصية والفنية عن طريق التسجيل بموقع الدعم الرسمي من منصة دعم ريف، ويرفع الطلب الخاص بالتسجيل في ريف بعد أن يتم التأكد من استيفاء الشروط. كما أنه لابد من حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.