اختيار هذه الفنانة العربية لافتتاح كأس العالم قطر - 2022 .. لن تتوقع من تكون ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الفنانة العراقية رحمة رياض عن اختيارها للمشاركة بأغنية في فعاليات كأس العالم 2022 المقام خلال الأشهر المقبلة في قطر.

ولم تكشف الفنانة تفاصيل إضافية تتعلق بالأغنية، لكنها اكتفت بتشويق الجمهور لانتظارها وسماعها وهي تغنّي باللغة الإنكليزية.

هذا وكانت قد ثّّقت الفنانة العراقية رحمة رياض الأضرار التي لحقت بمنزلها في قطر بعد الحريق الهائل الذي اندلع فيه من دون الكشف عن الأسباب.

وشاركت رحمة متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بمقطع فيديو كشفت من خلاله عن تعرض منزلها لحريق هائل وأظهرت آثار الحريق في خيمة منزلها والصالة، مشيرة إلى أنه لم ينجم عنه أي إصابات.

وعلّقت رحمة على المقطع قائلةً: "لا حول ولا قوة الا بالله... قدّر الله وما شاء فعل... عندي بالبيت بقطر صار حريق، الحمد لله اجتي على الخيمة وصالة البيت... دفع الله ما كان أعظم، الحمد لله بالحديد ولا بالبشر".