قال ان قواته ستنتقل إلى هذه المحافظات عقب القيام بهذا الأمر في ابين وشبوة ! (تفاصيل لقاء عيدروس الزبيدي)

الرياض - محمد الاطلسي - كشف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس القيادة الرئاسي ،عيدروس قاسم الزبيدي، عن توجه الانتقالي في المرحلة المقبلة. وقال الزبيدي في مقابلة تلفزيونية ستُبث بوقت لاحق،: "بعد الانتهاء من تأمين أبين و شبوة سننتقل نحو حضرموت و المهرة

وسبق للإنتقالي أن عبّر في بيانات سياسية عن رغبته فيما يعتبره تطبيق اتفاق الرياض ومقتضيات تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، عبر نقل كل القوات في وادي وصحراء محافظة حضرموت إلى خطوط التماس مع الحوثيين وتسليم مهام الإدارة الأمنية والعسكرية للسلطات المحلية وقوات النخبة الحضرمية. ونظم موالون للمجلس الانتقالي خلال الأيام الماضية تظاهرات في عدد من مدن وادي حضرموت والمهرة طالبت بتكرار نموذج شبوة وأبين، في الوقت الذي أكدت فه مصادر مطلعة أخذ القوات التابعة للمنطقة العسكرية الأولى وضعية الاستعداد لأيّ مواجهة محتملة.