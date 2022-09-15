5 انواع من هذه الفاكهة البسيطه تقضي على جرثومة المعدة نهائياً .. تعرف عليها

الرياض - محمد الاطلسي - من أبرز الفواكه المفيدة لجرثومة المعدة هي تلك الفواكه التي تحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية بشكل كبير، وهذه الفواكه متوفرة بشكل كبير في المنازل وفي أسواق الفاكهة بشكل وفير وليست نادرة أو يصعب الحصول عليها.

الفواكه المفيدة لجرثومة المعدة

من أبرز الفاكهة التي تلعب دورا كبير في القضاء على البكتيريا الحلزونية هي الفاكهة التالية:

التوت البري الذي يمنع البكتيريا من الالتصاق في أنسجة المعدة ويقضي عليها تماما. تناول صحن متوسط من التوت البري يوميا أو كوب خالي من السكر الأبيض والمواد الحافظة. السكر الأبيض المعروف بالسم القاتل يساهم في نشاط البكتيريا في المعدة. الفراولة الحمراء التي أثبت علميا بأنها تلعب دور في القضاء على مشاكل الجهاز الهضمي. تعمل فاكهة الفراولة كحاجز بين البكتيريا الحلزونية وبين المعدة. أيضا الفراولة تقلل من خطر الإصابة بجرثومة المعدة أو سرطان المعدة. الجوافة التي تحتوي على كمية مناسبة من فيتامين سي التي تعمل على تعزيز وتحفيز صحة جهاز المناعة. أسباب الإصابة بجرثومة المعدة

عدم الحفاظ على غسل الفواكه والخضراوات قبل الأكل. تناول الأطعمة الدسمة السريعة التي تساهم في عملية تكاثر البكتيريا في المعدة. عدم غسل اليدين وتعقيمها يشكل عامل أساسي في نمو البكتيريا الضارة. التدخين والضغوطات النفسية اليومية والأرق من الأسباب الرئيسية في الإصابة بجرثومة المعدة. القهوة والمشروبات الغازية التي تسبب في تلف أنسجة وجدار المعدة بشكل سريع. كيفية تناول الفواكه المفيدة لجرثومة المعدة

يمكن تحضير الفواكه بالعديد من الطرق ومن أبرزها الطرق التالية:

أولا غسل ثمرتين من الفراولة مع حفنة من التوت البري وثمرة جوافة واحدة. بعد ذلك يجب تقطيع الفواكه باستثناء التوت إلى مربعات صغيرة يسهل تناولها. ضعي ملعقتين من عسل شجرة البلوط مع التقليب وعدم استعمال السكر الأبيض على الإطلاق. في حالة عدم الرغبة في تناول الفواكه يمكن عمل عصير منها أيضا مع ضرورة إزالة بذور الجوافة. يمكن استعمال ملعقة من بذور الشوفان الغنية بالألياف للمساعدة على الشعور بالشبع. هذه الوجبة تتناول مرة واحدة فقط في اليوم مع العلاج الطبي المستخدم لقتل البكتيريا. وفي ختام موضوعنا الفواكه المفيدة لجرثومة المعدة، نستنتج بأن هناك الكثير من الأطعمة الطبيعية الفعالة التي تعالج البكتيريا الحلزونية والتي يجب على جميع الأشخاص تناولها للتقليل من خطر الإصابة بهذه البكتيريا الغير مفيدة.