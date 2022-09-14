صنعاء تزف خبر سار بشأن انخفاض المشتقات النفطية و هذ هو ا السعر الجديد !!

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر في شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء إن الشركة أقرت تخفيض أسعار المشتقات النفطية.

وأوضحت أن الشركة أقرت تخفيض سعر النزين للجالون الواحد سعة 20 لتر من 14الف إلى 12 ألف ريال. فيما أقرت تخفيض سعر الديزل للجالون الواحد سعة 20 لتر من 17 الف إلى 13800 ريال.

حيث ان الاسعار نزلت وعادت الى ما كان عليه الوضع قبل احتجاز العدوان للنفط للسفن الثامنه يأتي ذلك بالتزامن مع إنخفاض سعر برميل النفط عالمياً 40 دولار ، وبالتزامن مع تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن لشهرين إضافيين. نقلا عن موقع وهج نيوز