قرار جديد ومفاجىء من السلطات السعودية بشأن العمالة الوافدة الى المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، إمكانية انتقال أي وافد إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد.

وحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن وزارة الموارد البشرية السعودية، أقرت إمكانية الانتقال دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل. وأشارت الوزارة السعودية إلى أن "تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة".

وأشارت إلى أن هذه الآلية تستهدف الاستفادة من خدمات العامل، ورفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب".

وكانت الوزارة بدأت مرحلة أولى لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءتها ومستوى حقوق العمال.