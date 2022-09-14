الجوازات السعودية تعلن مفاجأة سارة ستسعد جميع المغتربين بينهم اليمنيين ( التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية كشفها عن تنويهات هامة تتعلق بطرق تجديد الإقامة المنتهية وذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية المتعددة لنظام منصة أبشر جوازات .وقد بينت الجوازات ثمن رسوم تجديد إقامة سائق عمومي ، وقامت بالكشف أيضا عن قسمة رسوم تجديد إقامة المقيمين وطريقة السداد أو الاستعلام عن السداد .

شروط تجديد إقامة سائق عمومي تم الكشف عن عدة ضوابط وشروط من الواجب توافرها كي يستطيع السائق العمومي من تجديد الإقامة في المملكة على النحو الآتي : الإقامة والتواجد داخل الأراضي السعودية .

دفع المخالفات المرورية إن وجد . دفع رسوم تجديد الإقامة .

امتلاك جواز سفر ساري الصلاحية . وجود بصمة وصورة للسائق لدى إدارة الجوازات السعودية

تجديد إقامة سائق عمومي أعلنت المديرية العامة للجوازات عن رسوم تجديد إقامة سائق وقد شملت كافة الشرائح المختلفة والتي تتوفق على تأشيرة الوافد :

يندرج رسوم تجديد الإقامة للسائق تحت بند إصدار وتجديد الإقامة الخاصة بعمالة المؤسسات والشركات برسوم قدرها 650 ريال .

رسوم تجديد الإقامة سنويا 3600 ريال – بقيمة 300 ریال شهريًا . و 100 ريال رخصة العمل . رسوم إقامة المرافقين لسائق العمومي 4350 ريال