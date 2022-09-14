وصف بصورة بالف كلمة.. لن تصدق كيف بدت ابنه الملكة( إليزابيث» أثناء حمل جثمان والدتها

الرياض - محمد الاطلسي - في رحلة استغرقت 6 ساعات، رافقت الأميرة آن، نعش والدتها الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، الأحد، من بالمورال إلى إدنبرة.

ووسط الإجراءات، بدت ابنة الملكة باكية حزينة إلى جانب زوجها الأدميرال السير تيم لورانس، في مشهد مؤثر، وصف بأنه "صورة بألف كلمة".

وبينما اصطف الناس في الشوارع لتقديم واجب العزاء أثناء نقل جثمان الملكة، وصل نعش الملكة الراحلة الأحد، إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة، المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش حتى الثلاثاء قبل نقله إلى لندن.