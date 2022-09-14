بيان من الجوازات السعودية يوضح طريقة تحويل تأشيرة الزيارة لإقامة نظامية للأفراد

الرياض - محمد الاطلسي - ورد إلى المديرية العامة للجوازات مجموعة من الاستفسارات بشأن منشور تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا خلاله إنه قد صدرت موافقة من قبل وزارة الداخلية فيما يخص تأشيرة الزيارة وتحويلها إلى إقامة نظامية للأفراد، كما أن المنشور قد أوضح الإجراءات وأيضا المستندات المطلوبة في ذلك الشأن.

تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد ونفت المديرية في بيانها، كل ما يثار في ذلك الشأن، مؤكدة على أن التعليمات الصادرة لها حتى الوقت الحالي، لا تسمح بأن يتم تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة نظامية للأفراد، كما أوضحت أنه يمكن أن يحول المواطن تأشيرة الزيارة إلى إقامة لمن هم دون الـ18 عام من الأطفال، على أن يكون هذا في حال يحمل الأبوان إقامة نظامية.

السماح للمطلقة بالسفر بابنها أعلنت المديرية في المملكة العربية السعودية السعودية، في بيان سابق لها عن أنه يمكن أن تسافر المرأة المطلقة، بابنها في حال امتلاكها صك قديم التي تمنع السفر بالمحضون، أو بامتلاكه أحد الصكوك الحديثة الموجودة في للمديرية العامة للجوازات للمملكة العربية السعودية،

وقالت: “إنه حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة المديرية العامة للجوازات للمملكة العربية السعودية لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكترونى له، وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، في المديرية العامة للجوازات للمملكة العربية السعودية التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)”.

إجراءات الحصول على تصريح سفر الأبناء قالت الجوزات السعودية، إنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عامًا وحتى 21 بموافقة الأبوين، أو برفقة أحد الأبوين، على أن يكونوا في السن القانونية التي يسمح فيها بالسفر، وأنه في حال الرغبة بتجديد أو إصدار جواز سفر الطفل أو المحضون عليك اتباع الآتي:

يمكن الدخول عبر حساب الأب أو الأم في منصة أبشر. عليك أن تختار كلمة «خدمات أفراد الأسرة». اختار كلمة «خدمات». اضغط على كلمة «إصدار/تجديد جواز السفر السعودى»،