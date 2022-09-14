رؤساء 3 دول عظمى رفضت بريطانيا مشاركتهم في جنازة الملكة إليزابيث .. لن تصدق من هم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - ردت الحكومة البريطانية بقوة بعد اعلان الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمي بوتين لن يشارك في جنازة الملكة البريطانية اليزابيث.

وصرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسي في 9 سبتمبر بأن الحضور الشخصي لفلاديمير بوتين في جنازة إليزابيث الثانية غير وارد.

الرد البريطاني جاء بعدم توجيه دعوة الى روسيا للمشاركة في جنازة الملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية عن مصادر أن الحكومة البريطانية لم ترسل دعوات لحضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية لممثلي روسيا وبيلاروس وميانمار.

وبحسب الوكالة، سيحضر مراسم وداع الملكة اليزابيث الثانية في 19 سبتمبر، حوالي 500 ضيف رفيع المستوى من جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن إيران على وجه الخصوص ستكون ممثلة على مستوى السفير في لندن.

وفي وقت سابق، أكد مشاركته في مراسم الجنازة كل من، الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، وملك إسبانيا فيليب السادس، وزوجته ليتيزيا.

وتوفيت إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال ف