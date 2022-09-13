اليمن.. خير كبير قادم وبشرى لجميع أبناء المحافظات خلال الساعات القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم الاثنين، توقعاته بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته اليومية أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت وحجة، وقد تشمل الأمطار أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة، ومناطق متفرقة من محافظات ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمرتفعات الجبيلة المحاذية لها .

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، وسائقي المركبات في الطرقات والمنعطفات الجبلية من التدني في مدى الرؤية الافقية نتيجة لهطول الأمطار وتشكل الضباب والسحب المنخفضة، كما نبه مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.