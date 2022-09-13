لن تصدق كيف كان شكل ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في طفولتة .. اتفرج أول صورة مسربة !

الرياض - محمد الاطلسي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، صوراً من مراحل طفولة وشباب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجاء نشر عدد كبير من النشطاء السعوديين لعدد من الصور ومقاطع الفيديو من مراحل عمرية مختلفة للأمير السعودي الشاب محمد بن سلمان باعتباره أحد رجال المرحلة ومهندس رؤية مستقبل المملكة.

وقد أظهرت الصور مقدار الاختلاف الكبير بين شكل ومظهر الأمير محمد بن سلمان في طفولته وملامحه الحالية.

المثير في الأمر أن أقدم صورة تم تداولها للأمير محمد بن سلمان وهو ما زال طفل لم يبلغ عدة سنوات كما يبدو من الصورة أن عمره لم يتجاوز 3 سنوات. وظهر في صورة أخرى والتي يبدو فيها أنه في إحدى مدارس المملكة حيث ظرهت خلفه عبارة "العلم نور"