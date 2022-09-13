جريمة تهز اليمن : وحوش بشرية تقدم على اغتصاب ثلاث فتيات في سن الطفولة بمشاركة زوجة الأب " في صنعاء .. تفاصيل صادمة يكشفها التقرير الطبي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر خاصة في العاصمة اليمنية صنعاء تفاصيل قضية وجريمة بحق الطفولة ووحوش بشرية مارست الاغتصاب والاستغلال الجنسي ضد الطفلة زهور وأخواتها. وهزت قضية "زهور وأخواتها" الرأي العام اليمني، بعد أن انكشفت تفاصيل القضية التي ظلت حبيسة أدراج القضاء ولم يتم النظر فيها إلى يومنا هذا على الرغم من مرور ما يقارب 10 أشهر على وصولها إلى محكمة بني الحارث شمال صنعاء. وفي تفاصيل قضية "زهور وأخواتها" وقعن ضحية استغلال جنسي واغتصاب بعد أن استغلت زوجة الأب اغتراب الزوج وتاجرت بطفلاته الثلاث مع وحوش الظلام الذين ربطتهم علاقات سابقة بها.

زهور وليان وأميرة طفلات يبلغن من العمر (12-8-5) بالترتيب، سلبن طفولتهن وحملن ندوب استغلال جنسي وحشي في ظل ظروف قضائية بائسة تحول دون الوصول الى معاقبة الجناة حتى الان. وبحسب شهادة الفتيات التي سردتها عمة الفتيات "حسيبة الضلعي" في فيديو وتسجيل أكدن أن زوجة الأب وتدعى "فاطمة علي ناصر قدحة" المغترب في المملكة العربية السعودية استغلت غيابه لتنفيذ جريمتها مع الوحوش، مشيرة إلى تواطؤ خمسة ذئاب بشرية شاركوا في جريمة اغتصاب الفتيات بعد أن حولت "زوجة الأب" منزل زوجها إلى ماخور للدعارة . بحسب العمة "حسيبة" أن الزوج تم اخراجه من السعودية وعاد بطريقة مفاجأة إلى صنعاء، لتكون الصدمة الكبرى عندما دخل إلى بيته ووجود رجلا ينام على سريره مع زوجته.

انفضحت زوجة الأب وقبل أن يطردها لم تصمت الفتيات بل بدأن بسرد تفاصيل صادمة وقاسية للأب المكلوم وللعمة وأمام الاجهزة الامنية والنيابة العامة، التي كشفت في تقرير طبية حصل عليها "يمن دايز" تعرض الفتيات للاغتصاب والاستغلال الجنسي. أفاد تقرير طبي أن الطفلة زهور تعرضت للإغتصاب بشكل عنيف حيث وصلت إلى مستشفى الشهيد عبدالعزيز عبدالغني في أمانة العاصمة وتبين بعد عمل تلفزيون وفحص منظار مهبلي أنه تم إخراج " أكياس نايلون وشاش وقطع قماش وشعر وقطن." وكشف تقرير الطب الشرعي الذي حصل "يمن دايز على نسخ منه وينشرها لاحقا أن الثلاث الشقيقات " زهور وليان وأميرة " تبين أنه أنهن تعرضن للإغتصاب ما أدى إلى تمزق عنيف ناتج عن أداة راضه كقضيب أو ما شابه ذلك .

وحصلت مصادر على معلومات بأن المجرمين والأشخاص الذين ارتكبوا جريمتهم تمكن اثنين منهم من الخروج إلى السعودية فيما لايزال أحدهم في صنعاء ويشاركهم 5 أخرين واستدعت محكمة بني الحارث كلاً من "وسيم رزق علي الجبري وفيصل يحيى منصور الفقيه ويحيى علي العلكمي" بعد أن تمكنوا من الفرار كما استدعت كلاً من " زهران رزق علي الجبري، منير مثنى غالب الاحمدي." وزوجة الأب "فاطمة علي ناصر قدحة ، حنان محمد قايد العلوي، أمل حمد يحيى قدحة لوزة منصور أحمد السروري ، بشرى علي علي الهادي " والمودعات حالياً في السجن المركزي بصنعاء.

ودعت أسرة الفتيات "زهور وليان وأميرة" إلى تحقيق العادلة وأنزال أقصى العقوبات بحق الجناة طالبين الجهات القضائية بالقيام بواجباتها وإقامة حد الله والقصاص للفتيات القصر الذي ليس لهن ذنب، والقصاص من زوجة الأب وشبكة الدعارة التي تديرها بمشاركة شقيقاتها وبعلم من أشقائها . وننشر صور المجرمين وأسمائهم زهران رزق علي الجبري وسيم رزق علي الجبري "هارب" فيصل يحيى منصور الفقيه "هارب" يحيى علي العلكمي "هارب"