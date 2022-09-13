كاتب سعودي يروي قصة الحكم عليه بالسجن والجلد 75 جلدة كاشفاً كيف أنقذه الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الكاتب الدكتور حمزة المزيني عن موقف للملك عبدالله - رحمه الله - بعدما صدر ضده حكم بالحبس والجلد، مشيرا إلى أن الملك عبدالله كان وليا للعهد آنذاك وأصدر أمرا تسبب في إنقاذه وجميع الكتاب والصحافيين.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "صنوان " المذاع على قناة السعودية :" أقيمت دعوى ضدي بسبب خلاف بسيط جدا وصدر ضدي حكم بالسجن لمدة شهرين والجلد 75 جلدة.

وتابع، الملك عبدالله - رحمه الله - كان وليا للعهد آنذاك وأصدر أمره بتحويل هذه القضية من المحكمة إلى وزارة الاعلام، وهذا ليس مستغرب من ولاة أمرنا الذين يقفون في وجه من يخرج عن العدل.

وأشار إلى أن الملك عبدالله أنقذ الكتاب والصحافيين عندما أعاد الأمر إلى مساره القانوني والشرعي.