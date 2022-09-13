فتح منشأة اختبارات عسكرية للصواريخ في السعودية تخطط لها أمريكا .. والكشف عن الهدف منها ومن سيتحمل تكلفتها.. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - تعمل القيادة العسكرية الأمريكية بالشرق الأوسط على تطوير خطط لفتح منشأة اختبار عسكرية جديدة في المملكة العربية السعودية ، وفقًا لثلاثة مسؤولين دفاعيين أمريكيين مطلعين على الخطط.

اسم المنشأة

ستختبر المنشأة تقنيات جديدة لمكافحة التهديد المتزايد من الطائرات بدون طيار ، وستقوم بتطوير واختبار قدرات الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة. يتضمن التخطيط المبكر من قبل القيادة المركزية ، أو القيادة المركزية الأمريكية ، تسمية المنشأة بمركز الرمال الحمراء للتجربة المتكاملة ، مع رسم موازٍ لمدى وايت ساندز الصاروخي ، وهو مرفق اختبار عسكري أمريكي للصواريخ طويلة المدى في نيو مكسيكو.

الهدف منها

في حين لم يتم الانتهاء من تحديد الموقع بعد ، قال المسؤولون إن المملكة العربية السعودية هي الأكثر منطقية لأنها تحتوي على مساحات مفتوحة كبيرة مملوكة للحكومة والقدرة على اختبار أساليب مختلفة للحرب الإلكترونية ، مثل تشويش الإشارات والطاقة الموجهة ، دون التدخل في ذلك. المراكز السكانية القريبة.

وقال مسؤول دفاعي أمريكي: "مع المملكة العربية السعودية كمركز ثقل للعديد من المساعي الأمنية الإقليمية المستقبلية ، فهذه فرصة" وفقا لـ "إن بي سي نيوز".

اقترح قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل "إريك كوريلا" الفكرة في اجتماع مع عدد من حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة الشهر الماضي. وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات "كان هناك دعم ساحق."

التكلفة

وأفاد مسؤولان دفاعيان أمريكيان إنه على الرغم من عدم وجود تقدير مؤكد للتكلفة حتى الآن ، قال المسؤولون إن الولايات المتحدة ستمول على الأرجح حوالي 20٪ من السعر وتوفر حوالي 20٪ من الأفراد ، بينما سيغطي الحلفاء الباقي. قال مسؤول أمريكي إن الفكرة "تجمع العديد من الدول معًا في ترتيبات أمنية براغماتية" في وقت وجهت فيه كوريلا القيادة المركزية لتحويل تركيز القيادة من وجود عسكري أمريكي كبير في المنطقة إلى التركيز على تعزيز الشراكات.