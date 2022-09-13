رسالة تحذيرية لزائري المسجد الحرام توجهها «شؤون الحرمين» .. ( التزموا بهذه التعليمات)

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بقيادة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، رسالة تحذيرية للزائرين للالتزام بالشروط والتعليمات المتبعة عند دخول البيت الحرام، موضحة أن الزائر سيستفيد في حالة التزامه من الخدمات المتوفرة لديه سواء كانت طبية أو اجتماعية.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها السمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس الأحد، أن الزائرين والمعتمرين يجب عليهم الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة، مشددة على ضرورة طلب الاستفادة من أجهزة الصدمات الكهربائية القلبية وإزالة الرجفان البطيني (AED) بالمسجد الحرام.

وجاءت نص رسالة رئاسة شؤون الحرمين، كالتالي: «أخي الزائر والمعتمر لسلامتكم توفرت لكم أجهزة الصدمات القلبية فلا تترددون بالسؤال وقت الحاجة فأنها تزيد من فرص النجاة في حالات توقف القلب والتنفس»

وكانت قد دشنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشرفين، خلال الأيام القليلة الماضية، روبوت التلاوات والخطب والأذان الخاص بوكالة شؤون الأئمة والمؤذنين، موضحة أن هدفه هو إيصال رسالة أئمة ومؤذني المسجد الحرام للقاصدين، وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.

وجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التابعة لوكالة الشئون التوجيهية والإرشادية تعمل على إرشاد المعتمرين وزائري البيت الحرام وتوعيتهم فيما يخص نُسكهم وأمور دينهم من خلال تقديم العديد من الخدمات عبر إداراتها المختلفة على مدار الساعة.