قصة أغرب عملية تهريب من مطار القاهرة .. إدخال ثعابين سامة إلى مصر

الرياض - محمد الاطلسي - إدخال ثعابين نادرة إلى مصر.. تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب غريبة، من خلال ضبط عدد من الثعابين السامة خلال تفتيش الركاب القادمين من إندونيسيا.. فما القصة؟

اشتبه مأمور اللجنة الجمركية في راكب إندونيسي الجنسية، نظرا لارتباكه الشديد، وبتمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود أجسام عضوية داخل حقائب الراكب.

وبالعرض على مدير الحركة، قام بتفتيش حقائب الراكب، فتبين له وجود عدد من الأكياس المصنوعة من القماش بين طيات ملابسه بداخلها مجموعة من الثعابين.

تم استدعاء طبيبة الحياة البرية بميناء القاهرة الدولي، لكنها لم تتمكن من معاينة الأكياس داخل الدائرة الجمركية بالمطار، لخطورة ذلك على أمن وسلامة الركاب، فتم إرسال الطرود لمعاينتها بمعرفة لجنة فنية داخل حديقة الحيوان بالجيزة.

تهريب 71 ثعبان نادر لمصر وأفادت اللجنة، بأن داخل الأكياس المضبوطة (71) أصلة (ثعبان) أنواع مختلفة، وهي مدرجة بالملحق 2 لاتفاقية تنظيم الاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض (سايتس)، وبأن الراكب خالف القوانين المصرية المنظمة للاتجار في الأنواع البرية وكذلك المعاهدات الدولية.

وعلى الفور قرر مدير الإدارة الأولى لجمارك مطار القاهرة، مصطفى حلمي الجندي، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على مدير عام جمارك مطار القاهرة الدكتور أحمد سعد عبد المطلب.

ما هي اتفاقية سايتس؟ اتفاقية سايتس هي دولية بين الحكومات، تربط بين الحياة الفطرية والتجارة الدولية بأحكام ملزمة تهدف للحفاظ على الانواع والاستخدام المستدام لها كموارد طبيعية.

تم التوقيع على اتفاقية سايتس في العاصمة واشنطن في3 مارس 1973م، وبدأ العمل بها منذ1 يوليو 1975.

ما هو الملحق الثاني من الاتفاقية؟

يشمل الملحق الثاني من الاتفاقية، أنواعا ليست مهددة بالانقراض حاليا ولكن يجب تنظيم الاتجار بها حتى لا تصبح مهددة بالانقراض مستقبلا.

التجارة الدولية بهذه الأنواع مسموح بها ولكن بشكل منظم وهو يضم على سبيل المثال، أنواع من الذئاب والثعالب والحيوانات الثدية الاخرى والعديد من انواع الببغاوات والتماسيح والثعابين وانواع من النباتات.

كيف يتم تصدير الثعابين النادرة؟

يقتضي تصدير عينة من الأنواع المدرجة في الملحق الثاني ومنها الثعابين، منحا وتقديما مسبقين لإذن تصدير، ولا يمنح إذن التصدير إلا عند استيفاء الشروط الآتية:

1- أن تكون الهيئة العلمية لدولة التصدير قد أفادت أن مثل هذا التصدير لن يكون ضاراً على بقاء ذلك النوع.

2- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن العينة لم يتم الحصول عليها بطريقة مخالفة لقوانين الدولة بشأن حماية مجموعات الحيوان والنبات.

3- أن تكون الهيئة التنفيذية لدولة التصدير قد تحققت من أن كل عينة حية سوف تجهز وتشحن على نحو يقلل إلى أدنى حد من خطر الإصابة أو الضرر بالصحة أو قسوة المعاملة.