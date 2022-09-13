بشرط وحيد فقط .. دولة أوروبية تفتح باب السفر إليها بدون فيزا وتتحصل على الجنسية وراتب شهري والزواج من فتياتها الجميلات.. لن تصدق ماهو !

الرياض - محمد الاطلسي - يبحث العديد من الأشخاص الذين يريدون السفر الى أوروبا عن الدول الأوروبية التي يمكن الذهاب اليها بسهولة غير أن الحصول على الفيزا من أجل السفر قد يكون صعب في بعض الأحيان وذلك لأن الحصول على الفيزا قد يكون مكلف جدا، وتعد الدول الأوروبية هي الوجهة التي يرغب الكثير من الشباب السفر اليها من أجل العمل والزواج حيث تعد الدول الأوروبية غنية جدا والمرتبات بها عالية، وقد أعلنت دولة صربيا التي تقع في وسط أوروبا عن السماح بالسفر اليها بدون فيزا فكل ما عليك هو تكلفة تذكرة الطيران فقط. شروط الحصول على الجنسية الصربية يمكن الحصول على جنسية الجمهورية الصربية والتحرك بسهولة في جميع دول الاتحاد الأوروبي من خلال طريقتين وهما:

الطريقة الأولى بلوغ سن الرشد وهو بداية من 18 سنة. أن يكون الشخص قادر جسديا. التخلي عن الجنسية الأصلية أو دليل على فقدان الجنسية السابقة وذلك قبل حصولك أو عند حصولك على الجنسية. ثلاث سنوات من الإقامة في الأراضي الصربية أو الأراضي المجاورة مثل الجبل الأسود. اعتماد قانون صربيا ودستورها. الطريقة الثانية يمكن للزوج أو الزوجة الحصول على الجنسية الصربية بمعنى أن الطرف الاخر اذا كان أحد الزوجين صربي له الحق في إعطاء الطرف الاخر الحصول على الجنسية. الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يمكنهم الحصول على الجنسية الصربية بشرط تقديم الوثائق التي تثبت الإعاقة كما يتم منح الجنسية لأولياء أمورهم ايضا. يتم منح الجنسية الصربية لأي شخص طالما كان حصوله على الجنسية فيه فائدة للدولة الصربية. الزواج في صربيا القانون في صربيا يعترف بالزواج المدني فقط، حيث يتم تقديم طلب الزواج في مكتب أمين البلدية بالمدينة التي توجد فيها الفتاة التي سيتم الزواج منها ويتم حفل الزفاف بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أيام من تقديم الأوراق و المستندات لمكتب البلدية، ويتقاسم الزوجان بعد الانفصال كافة الممتلكات بالتساوي وهذا شيء مميز اذا كانت الزوجة غنية، كما أن هذا النوع من الزواج لا يتطلب مهر أو مؤخر، و لذا يريد العديد من الشباب السفر إلى صربيا من اجل الزواج.

مزايا الحصول على الجنسية الصربية إذا تم الحصول على الجنسية الصربية يمكن للشخص التجول في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي والإقامة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي وذلك تبعا لاتفاقية شنغن، وإمكانية الاحتفاظ بالجنسية الأصلية لو سمحت بلدك الأصلية بذلك.

عنوان سفارة صربيا في القاهرة 33 شارع المنصور محمد، أبو الفدا، الزمالك، الجيزة 11211.

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