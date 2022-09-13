وزارة الحج السعودية تصدر بياناً هاماً بشأن رحلات العمرة .. اليكم التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، بأنه يسمح للمقيمين القادمين من دول الخليج ومجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة، إصدار تصاريح العمرة والزيارة من خلال تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.

مشيرة إلى مجهوداتها الكثيرة لتسهيل قدوم المعتمرين من مختلف دول العالم وإثراء تجربتهم، وحرصًا من الوزارة على تعزيز مستوي الخدمات المقدمة للمعتمرين وتوفير العديد من الخيارات والحلول المتنوعة.

حرصًا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، على تيسير قدوم المعتمرين من مختلف دول العالم وتحسين جودة المعاملات والخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، أعلنت الوزارة بأنه يمكن لمقيمين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي والحاصلين على تأشيرة الزيارة بغرض السياحة، إصدار تصاريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.

وأكدت الوزارة حرصها الشديد على توفير العديد من الخيارات والحلول المتنوعة للمعتمرين، وسعيها لتحقيق رؤية المملكة 2030، موضحه بأن الحاصلين على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة من مقيمي دول المجلس، والحاصلين على تأشيرات دخول دول الشنغن والولايات المتحدت الأمريكية والمملكة المتحدة، يسمح لهم بزيارة المملكة وتأدية مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة، ويمكنهم إصدار تصاريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا الإلكتروني.

وأوضحت الوزارة بأن المعتمرين من خارج المملكة، يمكنهم اختيار باقة الخدمات من خلال الدخول إلى منصة مقام الإلكترونية، ويمكنهم الحجز عبر الوكالات المحلية المعتمدة في بلد المعتمر، ووفرت الوزارة العديد من التسهيلات لقدوم المعتمرين لتأدية مناسك العمرة خلال موسم 1444، لتسمح المملكة للحاصلين على عدة أنواع من التأشيرات بتأدية مناسك العمرة، منها:

التأشيرات السياحية الإلكترونية. الحاصلين على تأشيرة الشنغن. الحاصلين على تأشيرة دخول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. الزيارات الشخصية لأحد السعوديين. تأشيرات الزيارات العائلين لمقيمي المملكة العربية.