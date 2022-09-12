اليمن : صدور قرار جمهوري جديد

الرياض - محمد الاطلسي - صدر مساء الأحد قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، رقم (٣١) لسنة ٢٠٢٢م، بشأن منح خريجي المعهد العالي للقضاء للدفعة (٢١) والدفعة (٢٢) درجة قاضي محكمة جزئي.

وقضت المادة الأولى من القرار منح خريجي المعهد العالي للقضاء للدفعة (21) والدفعة (22) الموزعين على المحاكم والنيابات درجة قاضي محكمة جزئي على النحو التالي:

1- الدفعة رقم (21) لعدد (28) خريج وفق الكشف المرفق ابتداءً باسم (أحمد نور محمد عبدالله) وانتهاءً باسم (منيب فؤاد محمد الحميري).

2- الدفعة (22) لعدد (93) خريج وفق الكشف المرفق ابتداءً باسم (طلال قاسم غالب عبدالله) وانتهاء ًباسم (ثابت احمد عبدالله حسن همدان).

وقضت المادة الثانية والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.