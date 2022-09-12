هل يُسمح للمرأة السعودية المطلقة السفر بابنها ؟.. الجوازات توضح الاجابة !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت المديرية العامة للجوازات أنه يمكن للمرأة المطلقة، السفر بابنها في حال امتلاكها صك حضانة له.

وقالت «الجوازات»: «في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له. حسب عكاظ وتابعت، يشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون)».

وأضافت أنه يمكن سفر الأبناء لمن بلغ 18 عاماً حتى 21 عاماً برفقة أحد الأبوين أو بموافقة أحدهما، في حين أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر دون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر بالهجري.

وتابعت، يمكن التعرف على جميع إجراءات استخراج تصريح السفر للأولاد أقل من 21 عاماً من منصة «أبشر».