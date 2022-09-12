اذا كنت من المقيمين في السعودية .. تعرف على الرسوم والشروط الخاصة بنقل الكفالة في المملكة

الرياض - محمد الاطلسي - يرغب الكثير من الأشخاص في التعرف على الكيفية التي يمكن من خلالها نقل الكفالة ويتم ذلك من خلال الالتزام بمجموعة من الشروط.

واتباع الخطوات بالطريقة الصحيحة مما يحمي الوافد من التعرض لأي مخاطر، أو مسائلة قانونية، فهو بذلك يحمي مصالحه من أي ضرر، حيث يجب عرض الأمر على وزارة العمل بالمملكة وكذلك هناك رسوم يجب سدادها من أجل نقل الكفالة، وحرصًا منا على تجنب أي مشاكل قد تواجه الوافدين نقدم لكم من خلال السطور التالية، شروط نقل الكفالة التي يجب الالتزام بها من أجل إجراءات النقل، وكذلك الرسوم المطلوبة وطرق سدادها وكافة المعلومات التي ترغب في التعرف عليها.

الرسوم والشروط الخاصة بنقل الكفالة في المملكة العربية السعودية

شروط نقل الكفالة في المملكة يوجد مجموعة من الشروط التي يجب الالتزام بها لتتمكن من نقل الكفالة وهي كالتالي:

يلزم أن يقوم الوافد بتسديد أي مخالفات مرورية في حال وجودها.

يلزم أن يكون جواز السفر ساري غير منتهي وفي حالة انتهاء الجواز يجب أن يقوم بتجديده أولًا.

يلزم أن لا يكون الوافد لديه تذكرة ذهاب وعودة أو تذكرة ذهاب نهائي. كما يلزم أن يتم الحصول على موافقة على نقل الكفالة من وزارة العمل حث أن هذا الأمر واحد من الشروط الأساسية. يلزم أن تكون الإقامة الخاصة بالوافد ما زالت سارية ولم يحل موعد انتهائها بعد وإلا لم يتمكن الوافد من نقل الكفالة الخاصة به. الرسوم الخاصة بنقل الكفالة

رسوم نقل الكفالة في أول مرة 2000 ريال سعودي.

في المرة الثانية يجب سداد مبلغ 4000 ريال.

أما المرة الثالثة يجب سداد مبلغ قيمته 6000 ريال. خطوات نقل الكفالة إلكترونياً يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها لتتمكن من إتمام عملية نقل الكفالة وهي كالتالي:

في البداية قم بالحصول على موافقة مكتب العمل في المملكة.

بعد ذلك قم بالرجوع إلى مكتب الجوازات،حتى تتمكن من متابعة الطلب الذي تم تقديمه بخصوص نقل الكفالة.

بعد ذلك يجب الاستعانة بالشبكة العنكبوتية، من أجل تقديم طلب من أجل نقل كفالته. كما يلزم أن يوافق الكفيل السابق على نقل الكفالة إلى شخص آخر، وإلا يُعد النقل لاغي ولا يُعتد به.