اتفرج.. دولة خليجية تفتتح أكبر مشروع للمياه وإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - بحضور وزير المياه والبيئة المهندس / توفيق عبدالواحد الشرجبي ونائب محافظ محافظة عدن الأستاذ / بدر معاون افتتحت التواصل للتنمية الإنسانية صباح السبت مشروع مياه آبار ناصر والذي يشمل حفر آبار ارتوازية استبدالية مع مضخات غاطسة وبناء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 610 كيلو وات ( كأكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية) بتمويل من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن حملة الكويت بجانبكم وبإشراف ورعاية السلطة المحلية للعاصمة عدن و المؤسسة المحلية للمياه والبيئة ويستفيد من المشروع أكثر من 1.446.857 مستفيد من محافظة عدن وأجزاء من محافظة لحج. ويتكون المشروع من :

- حفر 10 آبار ارتوازية استبدالية بعمق 320 م

- توريد وتركيب محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 610 كيلو وات

- إنشاء شبكة كهربائية جديدة بطول 1.5 كيلو

- إعادة تأهيل شبكة الضغط العالي بحقل بئر ناصر بطول 11.6 كيلو

- بناء عشر غرف للضخ وتوريد وتركيب خط التجميع أنابيب البولي اثلين بطول 3 كليو متر مختلفة الأقطار

- توريد وتركيب عشر مضخات كهربائية غاطسة بقدرة تتراوح مابين ( 30 - 35 ) كيلو وات وبقدرة انتاجية ( 20 - 25 ) لتر للثانية الواحدة. ويسهم المشروع في تغطية العجز القائم في العاصمة عدن بما نسبته 35٪؜ وتعزيز قدرات ضخ المياه لمناطق جديدة في محافظة عدن وفي التدشين قال وزير المياه والبيئة المهندس / توفيق عبدالواحد الشرجبي نفتتح اليوم احد أكبر وأهم المشاريع الكويتية بمحافظة عدن وهو مشروع 10 آبار ارتوازية استبدالية في حقل آبار ناصر والذي يغذي محافظة عدن واجزاء من لحج هذا المشروع متعدد المكونات وبشكل متكامل من حفر وضخ وطاقة شمسية ويسهم في تأمين المياه بشكل كبير بمحافظة عدن، ودولة الكويت عودتنا بشكل دائم على مشاريعها المتميزة والمستدامة . وقال نائب محافظة عدن الأستاذ / بدر معاون أن مشروع مياه آبار ناصر من المشاريع الحيوية والاستراتيجية الذي سيكون له دور بارز في رفع منسوب المياه بمحافظة عدن كل الشكر والعرفان لدولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً. من جانب آخر قال نائب مدير عام الجمعية الكويتية للإغاثة د. عادل باعشن أن دولة الكويت والجمعية الكويتية للإغاثة تحرص دائماً على تنفيذ البرامج والمشاريع النوعية والمستدامة في اليمن ومشروع آبار ناصر هو أحد أبرز المشاريع في قطاع المياه ، المشروع متكامل من حفر الابار وتمديد خطوط الكهرباء وشبكة المياه وغرف ضخ ومضخات وطاقة شمسية هذا المشروع سيكون له اثر كبير في تعزيز مصادر المياه بمحافظة عدن. وفي ذات السياق قال رئيس مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية نفتتح بمعية وزير المياه والبيئة م. توفيق الشرجبي ونائب محافظة عدن أ. بدر معاون مشروع مياه آبار ناصر والذي جاء لتغطية جانب من العجز المائي للعاصمة عدن، بما نسبته 30% من الاحتياج المائي لعدن ، نتقدم بخالص الشكر والتقدير لدولة الكويت وللجمعية الكويتية للإغاثة على تمويلهم ودعمهم لهذا المشروع النوعي. حضر الافتتاح م. محمد باخبيرة مدير عام مؤسسة المياه والبيئة بعدن والأستاذ جمال بلفقية المنسق العام للجنة العليا للإغاثة وعدد من الشخصيات الاجتماعية وممثلي المنظمات.