وزير يمني سابق يتوقع ما سيحدث في اليمن..ويوجه دعوة هامة للمبعوث الأممي..ماذا قال؟

الرياض - محمد الاطلسي - توقع وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، استمرار معاناة اليمنيين، بسبب تحول الهدنة الأممية إلى هدف، بدلًا من أن إنهاء الحرب.

ودعا القربي، في تغريدة على تويتر، المبعوث الأممي إلى الأسباب التي باتت خطرًا على الهدنة الأممية في اليمن، قائلًا: ‘‘ينتظر اليمنيون من المبعوث وهو يعد لإحاطته ان يبين ما يهدد الهدنة من مواقف اطراف الصراع ورعاتهم ومن تجاهل رعاة الحل السياسي للتصعيد’’.

وأوضح أن هذا الموقف ‘‘جعل الهدنة مجرد استراحة محارب’’.. مشيرًا إلى دور المبعوث الأممي في عدم تحول الهدنة ‘‘الى مجرد هدف بحد ذاته بدلا من وسيلة لانهاء الحرب مما سيطيل معاناة اليمن و ينهي أمل الحل السياسي’’.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، جلسة مشاورات حول اليمن لمناقشة آخر مستجدات الهدنة وعملية السلام، وجهود المبعوث الأممي ومباحثاته مع أطراف الأزمة في ظل استمرار الهُدنة الإنسانية، إضافة للوضع الإنساني.