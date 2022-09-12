الجوازات السعودية تكشف عن 4 شروط لإصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا للعمالة المنزلية

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت الجوازات عن خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيا للعمالة المنزلية خلال فترة التجربة.

وأوضحت عبر حسابها على «تويتر» أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة (90 يوماً) للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية.

وأشارت إلى أن هناك عدد من الشروط ومنها أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل وأيضا أن لا يكون العامل مسجل كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة.

وأضافت أن من ضمن الشروط أيضا «خلو سجل العامل من المخالفات المرورية وصلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوم أو أكثر»