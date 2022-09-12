بشرى للمقيمين في السعودية ..الكشف عن فئات الأجانب التي يحق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي بالمملكة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت وزارة محلية سعودية عن فئات الأجانب الذي يحق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي. وصرحت وزارة الموارد البشرية السعودية على موقعها الرسمي عن فئات الأجانب التي يحق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي، عبارة عن دفعة شهرية للمستفيد مع العلم أن هذا البرنامج ممول من مال الزكاة، ومزايا البرنامج مقصورة على السعوديين المقيمين إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية والملتزمون بها، كما قالت وزارة الموارد البشرية إن الشروط التي نصت عليها، حتى تتمكن فئات الأجانب التي يحق لها التسجيل في الضمان الاجتماعي من التسجيل ويمكن تلخيص هذه الشروط في أن تكون الأجنبية متزوجة من سعودية أو أرملة ولديها أطفال أو أن تكون أرملة سعودية من زوج أجنبي.

شروط إدراج الأجانب في الضمان الاجتماعي

تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن قبول الأجنبيات المهجورات أو المتزوجات من سعودي، في الضمان الاجتماعي يخضع، للشروط العشرة التالية:

يتم الزواج بصورة رسمية.

الإقامة الدائمة للزوجة في المملكة العربية السعودية.

تصريح إقامتها ساري المفعول.

هجر العائل للأسرة أو فصل الأسرة عن الأسرة، لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.

ليس لديهم مصدر رزق كافية.

لن تذهب إلى عمل.

يجب ألا تتجاوز أجور التقاعد، حد التعويضات.

عدم وجود سجل أو رخصة تجارية، أو عمل مهني للرعاية.

ألا يزيد عدد العمال غير المهنيين عن اثنين.

عمل دراسة ميدانية للتأكيد.

الأهلية للضمان الاجتماعي المطور

سوف نوضح لكم شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، حيث أن الحكومة في المملكة العربية السعودية قد وضعت مجموعة من الشروط إذا كنت تريد التسجيل في الموقع للحصول علي المعاش ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية باستثناء (غير السعوديات المتزوجات من سعوديين والأرامل غير السعوديات والمطلقات ولديهن أطفال سعوديين وأبناء الأرامل والمطلقات السعوديين والأزواج غير السعوديين والمعوقين، والأيتام، والأرامل).

أن يكون الدخل المحسوب، للمستفيد أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش وهو 1100 ريالًا سعودي، لرب الأسرة و 550 ريالاً لكل فرد من أفراد الأسرة.

الالتزام بمتطلبات إدارة التعليم، فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، وبرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

يجب على المستفيد من المعاش ألا يكون مقيمًا في أحد المنازل أو المراكز السكنية، التي ترعاها المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك أصولاً عالية القيمة.

إذا كان المعيل لديه أكثر من عائلة واحدة، تعتبر كل أسرة مستقلة ولها الحق في معاش منفصل.

مع العلم انه لا يؤثر على استحقاق المعاش التقاعدي، إذا كان أحد أفراد الأسرة يسكن ويدرس في مدينة غير المدينة، التي تعيش فيها الأسرة.

من الذي يحق له الحصول على معاشات الضمان الاجتماعي؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فئات يحق لها التقدم للحصول على خدمات التقاعد المضمونة عبر البوابة الإلكترونية، وقد أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاشات الضمان الاجتماعي، متاحة فقط للفئات التالية من السعوديين وهم:

جميع كبار السن بغض النظر عن الجنس، يشيرون إلى أولئك الذين بلغوا سن الستين، والذين ليس لديهم معيل ولا مصادر رزق كافية.

العائلات المعوزة وتشمل: المطلقة وأبنائها، والأرامل والأيتام، والأسر المهجورة، والأسر المعلقة، والأسر المفقودة، وأسر متعاطي المخدرات.

المرأة التي ليس لها معيل.

الأيتام هم: أيتام الآباء المتوفين، وأيتام الأمهات المتوفين، والأيتام مجهولي الأب أو الوالدين.

أشارت الوزارة إلى أنه يسمح، لحاملي بطاقة الهاتف المحمول بتقديم طلبات أيتام الآباء المتوفين وأيتام الأمهات المتوفين.

كما أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأشخاص ذوي الإعاقة والأرامل مع الأيتام، الذين لا يحملون وثائق الجنسية السعودية وبطاقات التنقل، يستحقون أحكام معاش الضمان الاجتماعي، وفق الشروط المنصوص عليها في معاش الضمان الاجتماعي.

الحالات التي يستحق فيها غير السعوديين الضمان الاجتماعي

تنص اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، على أن المستفيد من الضمان هو مواطن سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، ومستوفي لكافة الشروط المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي.

وينص الحكم على أن هناك استثناءات من شرط الجنسية للحصول على معاشات الضمان الاجتماعي، وهي: الأجنبيات المتزوجات من سعوديين والأرامل اللائي لديهن أطفال، وأبناء الأرامل السعوديين والأزواج الأجانب.

كما يستثنى المعوقون والأيتام والأرامل، إذا لم يكن لديهم وثائق وبطاقات تنقل تثبت الجنسية السعودية، وفق الشروط التي تحددها أنظمة الضمان الاجتماعي.

ما هو مصير منصة الضمان الاجتماعي الحالية؟

لا تزال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، تسمح بالعمل على منصة الضمان الاجتماعي الحالية، حيث ستعمل المنصتين (القديمة والجديدة) بالتوازي، حتى 23 أغسطس 2022.

في هذا الوقت سوف يتم إغلاق المنصة الحالية، ونقل جميع المستفيدين من معاش ابضمان الاجتماعي تدريجيًا، بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة للمعاش، وفقًا لشروط وأحكام النظام المتطور.

التأكد من وصول الدعم لمن يستحقه

إذا كان المعال يسكن في نفس المسكن، الذي يعيش فيه العائل ولا يلتزم المعيل بإنفاق المال على احتياجات المسكن وأعضائه، فإن ذلك يعتبر جريمة وسيطلب عقوبات بموجب النظام، تعمل الوزارة على الاستعداد.، حتى يتم اكتشاف ذلك من خلال الإبلاغ المنتظم من قبل الباحثين الاجتماعيين.

في حالة إذا رفضت الأسرة توفير نفقات أفراد أسرتها، فيجب على المعالين إخطار وزارة التربية والتعليم، وفي كلتا الحالتين، إذا ثبت ذلك، تقوم الوزارة بتعيين معيل آخر وإحالة المعيل الأصلي إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

متى سيتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور؟

توقف المملكة العربية السعودية معاش الضمان الاجتماعي المطور في مجموعة مختلفة من الحالات، منها ما يلي:

إذا كان أحد المؤهلات مفقودًا.

إذا ثبت لدى وزارة التربية والتعليم، أن البيانات المقدمة عن الشخص المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

في حالة إذا تأخر المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي في تحديث بياناته الشخصية، لأكثر من 30 يومًا من تاريخ إخطاره بطلب التحديث.

يتم توقف المعاش في حالة إذا كان المستفيدون ثبت قدرتهم على العمل، ولا يحاولوا أن يبحثون عن وظيفة أو لم يتقدموا لمنصة توظيف معتمدة من قبل الدائرة الحكومية، ولم يحصلوا على أي فرص عمل وتدريب مقابلة.

في حالة إذا كان المستفيد مقيما في سكن أو مركز علاج حكومي داخل المملكة العربية السعودية، بشكل دائم.

إذا تنازل المستحق عن المعاش.

وفاة المستفيد من المعاش.

تاريخ استحقاق معاش الضمان الاجتماعي

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، إنها بدأت دراسة مؤهلات المتقدمين الجدد في ديسمبر من العام الماضي، كما قالت إنها قد قدمت أول مساهمة لها في المعاش التقاعدي، في يناير من هذا العام.

ما هي أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور؟

قد يتم إنشاء نظام ضمان اجتماعي متطور من خلال التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات إعادة التأهيل والتدريب.

كما تم إضافة خدمات التمكين والتوظيف، لضمان وصول أموال الزكاة إلى المستفيدين منها، وتحسين القوى العاملة، ورفع مهارات أولئك الذين تم تمكينهم، لتحسين نوعية حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

كما يدعم النظام الجديد الأشخاص، الأكثر احتياجًا بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناءً على احتياجات التطوير الفعلية للنظام السابق، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية من العديد من البرامج، المماثلة في البلدان الأخرى.